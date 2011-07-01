До початку Євро-2012 запровадять систему екстреної допомоги «112»

Київ. 1 липня. УНІАН. Міністр з надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА обіцяє до початку Євро-2012 запровадити систему екстреної допомоги «112» у містах-господарях чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За інформацією міністра, у другому кварталі 2012 року планується введення в експлуатацію регіональних центрів системи «112» у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, тобто у Києві, Львові, Харкові і Донецьку.

Також міністр запевнив, що до кінця 2012 року ця система екстреної допомоги населенню буде фактично запроваджена на всій території України.

В.БАЛОГА сказав, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив політичне рішення з цього приводу, і висловив сподівання, що необхідні кошти на запровадження системи «112» будуть знайдені.