Російський меценат повернув Львову ікону «Покрова Богородиці»

Львів. 14 липня. УНІАН. Сьогодні до Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького урочисто повернули викрадену ікону «Покрову Богородиці» 1560-х років майстра Дмитрія.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, в урочистостях взяли участь заступник голови – керівник апарату Ольга Гузар, радник голови Львівської ОДА Ігор Держко, начальник управління культури Львівської ОДА Сергій Бурко.

Ольга Гузар вручила Подяку голови Львівської ОДА Ігорю Возякову за вагомий особистий внесок у збереження шедеврів сакрального мистецтва та повернення ікони "Покров Богородиці" Національному музею імені Андрея Шептицького у м. Львові.

Впродовж 27 років після гучного пограбування у 1984 році Львівського музею про цей світовий шедевр іконописання нічого не було відомо. І ось близько року тому в одній із європейських держав І. Возякову, який формував колекцію для російського музею «Дім Ікони», запропонували купити давню ікону після проведення експертизи якої з’ясувалось що це викрадена ікона з Львівського музею українського мистецтва.