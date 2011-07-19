На Львівщині судами порушено 200 справ про банкрутство

Львів. 19 липня. УНІАН. На 1 липня у Львівській області порушено Господарськими судами, з урахуванням попередніх років, 200 справ про банкрутство щодо підприємств-боржників, сума податкового боргу яких становить 255,1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ДПА у Львівській області, по 487 підприємствах з сумою визнаних кредиторських вимог 32 млн. грн. введено процедуру розпорядження майном, по 12 підприємствах-боржниках з вимогами в сумі 19,5 млн. грн. проходить процедура санації, по 140 боржниках триває ліквідаційна процедура з вимогами на 74,8 млн. грн.

Цього року порушено 37 справ про банкрутство на кредиторські вимоги 14,5 млн. грн., з них за заявами органів податкової служби – 27 справ на 13,2 млн. грн. Мобілізовано коштів під час провадження справ про банкрутство в погашення їх податкового боргу в сумі 4,6 млн. грн.

З урахуванням результатів роботи минулих років порушено справ про банкрутство за спрощеною системою (за статтею 52 "Особливості банкрутства відсутнього боржника" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом") по 60 боржниках на загальну суму кредиторських вимог 12,6 млн. грн. Крім того, протягом І півріччя 2011 року визнано банкрутами 41 підприємство з сумою визнаних кредиторських вимог 7,1 млн. грн., з них по статті 52 – 24 боржники з сумою вимог 1,1 млн. грн.