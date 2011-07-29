На Львівщині отруїлася сім`я: діти загинули, батьки в реанімації

11:51, 29 липня 2011
Львів
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Отруїлися невідомою речовиною

Львівська область. 29 липня. УНІАН. На Львівщині від отруєння невідомою речовиною постраждала сім`я: двоє дітей загинуло, їх батьків госпіталізовано в лікарню.

Як  повідомили УНІАН у  прес-службі ГУ МНС України у Львівській області, 28 липня до рятувальників поступило повідомлення про те, що в с. Нижнє Синьовидне Сколівського району отруїлося четверо осіб, з них двоє дітей загинуло. За попередньою причиною родина постраждала від  отруєння невідомою речовиною.

За даними рятувальників, шестирічний хлопчик та чотирирічна дівчинка загинули, а їхні батьки перебувають в реанімації Сколівської районної лікарні. Їх стан медики оцінюють як середньої важкості.

Проводяться дослідження щодо причини отруєння.

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