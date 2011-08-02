З лікарні виписали всіх, хто отруївся на весіллі у Львові

Львів. 2 серпня. УНІАН. З лікарень Львівщини виписано всіх 66 осіб, які були госпіталізовані на весіллі 16 липня у Львові. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА.

Зокрема, 1 серпня з Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні виписано 4 особи, з низ 1 дитина.

«Всім потерпілим проведено повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надано необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів МОЗ України», – йдеться в повідомлені.

Як повідомляв УНІАН, до лікарень Львівщини з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 66 особи (зокрема 16 дітей), які 16 липня в приміщенні їдальні технологічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка» були на весіллі та вживали страви з курятини. Всього на весіллі було 95 осіб.

Окрім цього, органи прокуратури Львівської області провели перевірку за фактом масового отруєння людей на весіллі у Львові. За фактом порушення правил та норм щодо запобігання масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) районний відділ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 18 липня 2011 року порушив кримінальну справу за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України.

За результатами перевірки законності надання приміщень коледжу в оренду, прокуратура району 21 липня 2011 року порушила кримінальну справу за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України стосовно службових осіб Львівського технічного коледжу та Львівського ліцею торгівлі та послуг, які усупереч вимог законів України, а також незважаючи на заборону державного санітарного лікаря району, у цьому закладі організували проведення святкування весілля.