Син Шухевича розраховує на справедливе рішення ВАСУ

Київ, 2 серпня. УНІАН. Син Романа Шухевича – Юрій-Богдан ШУХЕВИЧ - розраховує, що Вищий адміністративний суд України ухвалить справедливе рішення за результатом розгляду його касаційної скарги на постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2010 року про незаконність Указу Президента України ”Про присвоєння Роману Шухевичу звання Герой України” (від 12 жовтня 2007 року №965/2007).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.-Б.ШУХЕВИЧ заявив сьогодні журналістам в Вищому апеляційному суді.

”Я сподіваюся, що судді Вищого адміністративного суду кваліфіковані, що вони винесуть справедливе рішення та скасують рішення Донецького апеляційного суду”, - сказав Ю.-Б.ШУХЕВИЧ.

За його словами, якщо ВАСУ підтвердить незаконність присвоєння його батькові звання Героя України, він обов’язково скаржитиметься до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) розглядає касаційні скарги на судові рішення про незаконність Указів Президента України ”Про присвоєння Степану Бандері звання Герой України” (№46/2010 від 20 січня 2010 року) та ”Про присвоєння Роману Шухевичу звання Герой України” (від 12 жовтня 2007 року №965/2007).

Зокрема, у справі Р.Шухевича розглядаються касаційні скарги колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Ю.-Б. ШУХЕВИЧА, Олександра БЕСЕДКОВА, Юрія ШЕЛЯЖЕНКА та Івана МАКАРА.