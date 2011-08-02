Стефанишин: Зарплата повинна виплачуватися вчасно

Львів. 2 серпня. УНІАН. На 1 серпня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на Львівщині становить 63,6 млн. грн. У порівнянні із початком 2011 року борги зменшились на 0,5 млн. грн. (0,7%). Про це 2 серпня під час розширеної наради повідомив начальник головного управління праці та соціального захисту населення Львівської ОДА Василь Мартиняк.

Загальна кількість підприємств-боржників становить 297 одиниць. У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадає 38,2 млн. грн, на підприємства-банкрути 16,5 млн. грн. та на економічно неактивні – 8,9 млн. грн.

У 6 адміністративно-територіальних одиницях області, а саме у м.Моршині, Буському, Камянка-Бузькому, Радехівському, Самбірському, Турківському районах заборгованість із заробітної плати відсутня. У Золочівському, Миколаївському, Пустомитівському і Сокальському районах відсутня заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах.

Головою ОДА Михайлом Цимбалюком було дано доручення скоротити заборгованість з виплати заробітної плати впродовж першого півріччя 2011 року на 50% порівняно із початком поточного року і, як повідомив Василь Мартиняк, дане доручення виконали лише Бродівський, Золочівський, Камянка-Бузький, Сокальський та Яворівський райони.

Василь Мартиняк також вказав на недостатню роботу керівників окремих районів щодо проведення роз’яснювальної роботи серед директорів підприємств щодо необхідності вчасної виплати заробітної плати своїм працівникам.

Підсумовуючи розгляд даного питання, в. о. голови Львівської ОДА Іван Стефанишин наголосив на необхідності термінового спільного вирішення даної проблеми, адже люди за свою працю повинні вчасно отримувати кошти: «Заробітна плата повинна виплачуватись вчасно і дане питання необхідно вирішувати спільно. До його вирішення готові підключитись органи прокуратури».