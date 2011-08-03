На Львівщині є 867 довгобудів

Львів. 3 серпня. УНІАН. За підсумками проведеної територіями інвентаризації на 20 липня на Львівщині налічується 867 об’єктів незавершеного будівництва усіх форм власності. Про це 2 серпня на нараді повідомив заступник начальника головного управління економіки та інвестицій облдержадміністрації Роман Кузич.

Загальна кошторисна вартість об’єктів, відповідно до наявних кошторисів, становить 7594,6 млрд. грн. з прогнозованою потребою у коштах на 1 січня 2012 року на їх добудову 4654 млн грн.

У області налічується 705 об’єктів незавершеного житлового будівництва усіх форм власності. Загальна кошторисна вартість об’єктів, відповідно до наявних кошторисів, становить 4528 млн грн. з прогнозованою потребою у коштах станом на 1 січня 2012 року на їх добудову 2434 млн грн.

Також станом на 1 серпня 2011 року в області введено в експлуатацію 8 житлових об’єктів на 385 квартир загальною площею 27105 кв м, які рахували на 1 січня поточного року як незавершене будівництво.

Заступник голови облдержадміністрації Володимир Губицький наголосив на важливості даного питання, адже воно знаходиться на контролі у Кабінеті Міністрів України й доручив головам райдержадміністрацій провести відповідні наради заради напрацювання комплексного бачення доцільності добудови кожного об’єкта незавершеного будівництва зокрема.

Підсумовуючи розгляд даного питання, в. о. голови Львівської облдержадміністрації Іван Стефанишин наголосив на тому, що керівники районів повинні виробити бачення розвитку територій на найближчі десять років: «Тоді чітко буде бачення, які саме об’єкти потрібно добудовувати. У вересні розгляд даного питання із чіткими пропозиціями буде винесено на сесію Львівської облради».