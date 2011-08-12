Вступна кампанія до вишів на Львівщині пройшла без порушень

Львів. 12 серпня. УНІАН. 10 серпня вищими навчальними закладами Львівської області було оприлюднено остаточні списки зарахованих абітурієнтів, яких прийнято на навчання до вищих навчальних закладів Львівщини за державним замовленням. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цьому етапу передбачалась напружена та ефективна робота колективів приймальних комісій вищих навчальних закладів, органів державної влади, громадських організацій, що активно брали участь у моніторингу вступної кампанії, зокрема Студентського захисту та Національного студентського союзу. Одним із показників ефективної роботи усіх учасників вступної кампанії є те, що на консультаційний телефон та електронну адресу члена оперативного штабу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Вступна кампанія 2011 року”, радникові голови Львівської обласної державної адміністрації Ігнатовичу Анатолію Олександровичу надійшло лише 147 звернень, які, в основному, стосувалися роз’яснень щодо термінів прийому заяв та документів до вищих навчальних закладів, адрес приймальних комісій, умов проведення творчих конкурсів, нарахування додаткових балів переможцям призерам всеукраїнських олімпіад, порядку подання апеляцій, конкурсної ситуації у вищих навчальних закладах області тощо.

За результатами моніторингу вступної кампанії на Львівщині на етапі подачі оригіналів документів та зарахування осіб у період з 1 до 10 серпня 2011 року порушень не зафіксовано. На цьому етапі більшість звернень, що надходили до члена оперативного штабу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Вступна кампанія 2011 року” Ігнатовича А.О. стосувалися роз’яснень порядку зарахування вступників.

Варто зазначити, що Львівщина ввійшла у трійку лідерів за кількістю поданих заяв через сервіс електронного вступу, що свідчить про високий рівень інформаційного забезпечення абітурієнта області. Окрім того, Львівщина посіла два перші місця за кількістю заяв, що були подані абітурієнтами: до Національного університету “Львівська політехніка” було подано 26087 заяв, а до Львівського національного університету імені Івана Франка – 24086 заяв. Лідерство львівських університетів зумовлене тим, що відсоток зменшення випускників у західних регіонах України значно менший, ніж у центральних та східних областях.

У ОДА зазначають, що у вищих навчальних закладах області триває вступна кампанія на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб. Відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів України, зарахування до вишів за кошти фізичних та юридичних осіб повинно відбутися не пізніше 25 серпня 2011 року.