До Дня Незалежності відбулося масове сходження на гору Маківка

Львів. 22 серпня. УНІАН. 21 серпня з ініціативи управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА й за активної підтримки Сколівської райдержадміністрації відбулося масове сходження на гору Маківка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Понад 300 учасників, що представляли збірні команди міст та районів області, представники депутатського корпусу місцевих рад, лідери громадських та молодіжних організацій Львівщини за чудових погодних умов та в дружній громадській атмосфері присвятили сходження на гору Маківка 20-ій річниці Незалежності України.

Наймолодшому учасникові сходження виповнилося 5 років, найстаршому - 78 років. Учасники сходження привітали ровесницю Незалежності Марійку Цап, яка брала участь у сходженні в команді Жидачівщини та особливими оплесками делегацію Городоччини, яка розгорнули Прапор України 6 х 4 метри та команду Сокальщини, яка пронесла стяг мирного змагання - Олімпійський прапор.

На вершині Маківки, де поховано молодих героїв легіону українських Січових Стрільців, відбувся невеликий мітинг, запалення свічок-лампадок пам’яті та спільна молитва.

На завершення сходження, учасники змагань з туризму за програмою ХХ спортивних ігор Львівщини та IV обласних ігор ветеранів спорту, заспівали на горі Маківка Гімн України.

Маківка - гора у Високому Бескиді, за 8 км на північ від Славська. Висота -958 м. Місце запеклих боїв 29 квітня - 4 травня 1915 року легіону Українських Січових Стрільців з російськими військами генерала Альфтана, що мали чисельну перевагу.