До Дня Незалежності працівникам міліції вручили нагороди

Львів. 23 серпня. УНІАН. Подяки та грамоти найсумліннішим працівникам міліції, нагороди за відзнаку у службі, медалі ветеранам, вшанування тих, хто загинув під час виконання службових обов’язків – так головне державне свято пройшло для правоохоронців Львівщини.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

З привітальним словом виступив очільник обласної міліції Богдан Щур. Головний міліціонер Львівщини побажав правоохоронцям щастя, добра та миру. Подякував ветеранам за вагомий внесок у літопис міліції краю. Зачитавши привітання від міністра МВС України, Богдан Щур зазначив, що найвища нагорода для кожного правоохоронця - це повага людей та слова вдячності.