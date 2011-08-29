На Львівщині розпочались українсько-болгарські військові навчання

Львів. 29 серпня. УНІАН. Сьогодні у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Львівщині, розпочалося багатонаціональне навчання “Ротаційні сили Чорноморського регіону – 2011”. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Цей захід відбувається відповідно до Плану міжнародного військового співробітництва на 2011 рік між оборонними відомствами України та Болгарії. До навчання залучені більше ста військовослужбовців, п’ятнадцять одиниць військової і спеціальної техніки та інші матеріально-технічні засоби.

Під керівництвом заступника начальника Міжнародного центру миротворчості та безпеки підполковника Ігоря Зеніна учасники навчання впродовж двох тижнів удосконалюватимуть вишкіл з миротворчої тематики на Центральному військовому містечку, тактичному полі та полі підготовки миротворчих підрозділів.

Так, на першому тижні українські військові інструктори проведуть заняття з принципів операцій з підтримання миру, ознайомлять учасників з положеннями Права ведення війни та основними засадами міжнародного гуманітарного права.

Також в ході навчання учасники обміняються досвідом щодо проведення операцій з підтримання миру та відпрацюють вправи навчальних стрільб.

Впродовж другого тижня українські та болгарські військовослужбовці вивчатимуть зразки саморобних вибухових пристроїв, порядок їх виявлення на місцевості, виконуватимуть певні миротворчі завдання в зоні відповідальності.

Фіналом навчання стане марш та взяття під контроль зони відповідальності багатонаціональною ротою під командуванням капітана Євгена Крилова, при цьому військовослужбовці виконуватимуть завдання за призначенням і у нічний час.

За період спільного навчання українські та болгарські підрозділи мають досягти високого рівня взаємосумісності під час проведення миротворчої операції та виконання тактико-спеціальних процедур.