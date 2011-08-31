У Львові за півроку створено 9 тис. робочих місць

Львів. 31 серпня. УНІАН За перше півріччя цього року у Львові за сприяння центру занятості було працевлаштовано 3 286 осіб.

Як повідомили УНІАН в міському центрі зайнятості, за вказаний період на підприємствах та в організаціях Львова створено 9065 робочих місць, з них 4981 – юридичними особами, 4084 – фізичними особами-підприємцями.

На 1 липня 2011 року потреба підприємств, установ та організацій міста в працівниках становила 2171 місць, з них 1146 (52,8%) - вільні робочі місця за робітничими професіями, 876 (40,3%) – вакантні посади для службовців, 149 (6,9%)- робочі місця, які не потребують спеціальної підготовки. У той же час на обліку перебували 4153 особи.

Упродовж першого півріччя цього року за скеруванням служби зайнятості навчалося 1245 особи і закінчили навчання – 869 особи. Після закінчення навчання працевлаштовано 654 особи.