На Львівщині сьогодні грози, град

Львів. 31 серпня. УНІАН. Сьогодні у Львівській області через грози та град оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.

В області мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасні дощі, грози, град. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі 10 – 15º тепла, вдень 19 – 24º тепла.