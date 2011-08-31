Львівщина отримала 88% підручників для одинадцятикласників

Львів. 31 серпня. УНІАН. На сьогодні головним управлінням освіти і науки Львівської ОДА отримано 88% підручників. Про це повідомив начальник головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації Михайло Брегін.

В кількісному показнику – це 228 461 примірників. З них: 49 найменувань для українських шкіл (55 найменувань за планом завозу), 18 найменувань для російських шкіл (21 найменування за планом завозу) та 2 найменування для польських шкіл (8 найменувань за планом завозу).