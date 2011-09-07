Цимбалюк запросив польських бізнесменів на форум

Львів. 7 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистих заходах з нагоди 20-ї річниці Незалежності України в Посольстві України у Республіці Польща.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, у святкових урочистостях також взяло участь близько тисячі осіб.

Під час урочистостей голова Львівської ОДА зустрівся з представниками ділових кіл Польщі та запросив їх на XІ Міжнародний економічний форум, який проходитиме у Трускавці 14-15 жовтня цього року.