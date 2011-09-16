Цимбалюк взяв участь у відкритті Слобожанського ярмарку

Львів. 16 вересня. УНІАН. Михайло Цимбалюк у межах святкування днів Харківської області, взяв участь у церемонії відкриття Великого Слобожанського ярмарку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Від імені державної влади Львівщини щиро вітаю вас на цьому прекрасному святі. Це приклад того, як Слобожанщина вміє працювати, відпочивати і святкувати», - зазначив під час церемонії відкриття Великого Слобожанського ярмарку Михайло Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА нагадав, що у минулому році Львівщина і Харківщина підписали угоду про міжрегіональну співпрацю. «Це приклад того, як мають дружити дві великі українські області, як мають співпрацювати між собою всі галузі економіки, культури, та різні форми господарювання. Сьогоднішній ярмарок – це гідний приклад того, як кожен район може влаштувати таке свято», – підкреслив голова Львівської ОДА.

Також Михайло Цимбалюк привітав мешканців області, котрі зробили вагомий внесок в одержання в регіоні рекордного врожаю, з першою перемогою на хліборобській ниві. В цьому році аграрії району зібрали близько 50 тисяч тонн зерна, що на 20% більше, ніж середній урожай за 3 попередні роки.