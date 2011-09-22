Баганець презентував книгу «Незручний прокурор»

Київ. 22 вересня. УНІАН. Колишній прокурор Львівської області Олексій Баганець презентував свою автобіографічну книгу «Незручний прокурор».

Як передає УНІАН, під час презентації О.Баганець зазначив: «Я вирішив нічого не приховуючи описати своє професійне життя, показати ті перешкоди та відверті переслідування, які мені довелося долати за 32 роки прокурорсько-слідчої роботи».

Зокрема, під час прес-конференції в УНІАН О.Баганець назвав два мотиви, які змусили його взятися за перо.

«Це той спосіб, яким мене змусили написати рапорт про звільнення з посади прокурора Львівської області, коли, маючи 32 роки стажу, пройшовши практично всі щаблі прокурорської ієрархії, я не зміг захистити свою честь і гідність, адже мені довелося просто написати рапорт про звільнення з посиланням на те, що таку вказівку генеральному прокурору дав Президент України», - розповів О.Баганець.

Другою причиною, яка підштовхнула його до написання книги, стало, за словами О.Баганця, те, що при представленні нового прокурора області про колишнього не було згадано «жодного слова».

«Склалося таке враження, що мене ніколи й не було у Львові. Та прикро навіть не за Баганця, а за тих людей, які працювали зі мною, адже це неповага перш за все до них», – зазначив автор.

Він повідомив, що книга була написана ще на початку листопада 2010 року, але вийти друком змогла лише за рік, тому що видавництва не хотіли друкувати її. «Перше видавництво, до якого я звернувся, відповіло відмовою, мотивувавши її тим, що книга надмірно відверта, надмірно правдива і може викликати негативну реакцію з боку деяких представників нової влади», – пояснив О.Баганець.

Автор також зазначив, що свідомий того, що його книга не всім сподобається, тому що він нікого не ідеалізував і не намагався угодити. «Разом з тим під час роботи над книгою я нікого не хотів очорнити, в мене не було мети звести рахунки. Я намагався не називати прізвищ тих людей, про кого говорив негарно», – підкреслив він.

О.Баганець також зазначив, що ще на стадії рукопису у нього запитували, чи не переймається він за службову кар’єру своїх синів, які працюють в прокуратурі. «Я хочу вірити в те, що це збіг обставин, але з приходом нового прокурора у моїх дітей почалися проблеми на роботі: за короткий час вони змінили по 2-3 посади і кожна була нижчою за попередню», – з сумом сказав він.

Тим не менш О.Баганець висловив подяку колишньому генеральному прокурору України Олександру Медведьку, який змусив його піти у відставку. «Покинувши прокуратуру, я став жити новим життя: почав проводити більше часу з сім’єю, я став нормальною людиною», – розповів колишній прокурор.

Автор запевнив, що йому було б приємно, якби книга стала у пригоді законодавцям чи працівникам прокуратури, якби вони використали інформацію з неї у своїй професійній діяльності. «Хотілося б, щоб люди, врешті-решт, оцінили, чи я прожив корисно для суспільства і держави, чи жив виключно для себе», – підсумував О.Баганець.