В РФ в акваторії Чорного моря в районі морського порту Туапсе уночі почалася пожежа після атаки мирських дронів.
Osint-паблік Гарбуз повідомив про ймовірне влучання поблизу причалу 167. А оперативний штаб адміністрації Краснодарського краю заявив про "нейтралізацію" 4-х безекіпажних катерів.
"Один із безекіпажних катерів здетонував поблизу берегової лінії. Ударна хвиля пошкодила скління на другому поверсі двоповерхового будинку, гараж та човновий ангар", - сказано у заяві.
Довідка УНІАН. Порт Туапсе є одним з найбільших у РФ. Тут здійснюється перевалка вантажів, нафти і нафтопродуктів, зерна, мінеральних добрив, сільгосппродукції, навалювальних вантажів.
Удари по порту в Туапсе
В ніч на 2 листопада СБУ атакувала нафтовий термінал в порту міста Туапсе Краснодарського краю. Внаслідок удару успішно уражено танкер та інфраструктуру порту.
Тоді повідомлялося, що зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше 4 нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Також було пошкоджено також портові будівлі.
В порт у Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод (НПЗ), який належить компанії "Роснефть".