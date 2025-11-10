Детонатор може не спрацювати при плавній посадці дрона, однак при цьому він залишається на бойовому взводі.

Дедалі більше російських дронів "Гербера" почали траплятися з бойовими частинами всередині. При цьому ворог використовує вкрай небезпечну схему, коли детонатор активується під час польоту дрона, внаслідок чого при ударі він спрацьовує. Про це розповів Сергій "Флеш" Бескрестнов, фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки, на своїй сторінці у Facebook.

Він також показав бойову частину з детонатором, яку знайшов всередині однієї з "Гербер".

"На одному фото БЧ ОФБЧ-2 з детонатором УЗ-2. На другому фото підключення БЧ всередині БПЛА", - зазначає він.

"Флеш" пояснює, що від польотного контролера надходить сигнал на реле, яке замикається і подає напругу від трьох акумуляторів на роз'єм детонатора. Це, ймовірно, відбувається за критерієм висоти.

"Цей сигнал не підриває БЧ, як багато хто думає. Цей сигнал ставить детонатор на бойовий взвод. Така схема дозволяє екіпажу, який запускає "Герберу", не ризикувати. Тобто активація детонатора відбувається під час польоту. При ударі об землю детонатор спрацьовує і БЧ вибухає", - пояснює фахівець.

При цьому він попереджає: детонатор може не спрацювати при плавній посадці дрона, однак при цьому він залишається на бойовому взводі.

Тобто такий дрон ні в якому разі не можна кидати або везти в багажнику, застерігає він.

"Основна помилка, яка може коштувати життя: це не електродетонатор. Не треба думати, що ви відкусили дроти або відключили роз'єм і все буде добре. Детонатор БЧ вже знаходиться в бойовому положенні", - наголошує 2Флеш".

"Цей детонатор також має контакти самоліквідації, тому, яку гидоту в майбутньому може придумати противник, ніхто не знає", - додав фахівець.

Раніше фахівець повідомляв, що росіяния випробовують нову тактику застосування FPV-дронів, в межах якої зв'язок забезпечується через українську мережу мобільного зв'язку.

Дрон-матка "підвозить" малі безпілотники до зони стабільного покриття LTE-зв'язку, після чого FPV-дрони можуть вражати цілі на додатковій відстані у 5-10 км від місця їх "висадки".

