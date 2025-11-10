Німецькі детективи підозрюють українських військових у цій операції, а Європа готується до політичних наслідків.

Розслідування вибухів "Північного потоку" загрожує розколоти Захід. Німецькі слідчі вважають, що за саботажем стояла Україна, пише The Wall Street Journal.

Упродовж трьох років команда німецьких детективів щоранку збиралася в штаб-квартирі федеральної поліції в Потсдамі, намагаючись розкрити, хто стоїть за вибухами газопроводів "Північний потік". Тепер слідство дійшло висновку, який може підірвати європейську підтримку України: за операцією нібито стояв елітний український військовий підрозділ.

Польща відмовляється екстрадувати підозрюваного

Одним із перших наслідків стало рішення Польщі відмовити у видачі підозрюваного, якого Німеччина хотіла судити у своїх судах. Варшава, навпаки, назвала його героєм, адже він нібито завдав удару по економічному джерелу фінансування війни Росії.

Відео дня

Прем’єр-міністр Дональд Туск саркастично прокоментував німецьке слідство:

"Проблема не в тому, що трубопровід підірвали. Проблема в тому, що його взагалі побудували".

У самій Німеччині вибухи стали предметом політичних суперечок. Партія "Альтернатива для Німеччини" використовує обурення високими цінами на енергоносії, щоб закликати до скорочення допомоги Києву.

Як вибухи змінили Європу

Вибухи у вересні 2022 року вивели з ладу обидві гілки "Північного потоку", який постачав російський газ до Німеччини та решти Європи. Це сталося після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Захід обговорював, чи варто перекривати Москві джерела прибутку.

Деякі країни виступали за повне відключення трубопроводів, інші — боялися економічних наслідків. Після вибухів дискусія втратила сенс. Витік газу спричинив масштабне забруднення — викиди CO₂ дорівнювали річним обсягам Данії.

Спочатку у вибухах звинувачували Росію, Кремль натомість — США та Британію.

Сліди ведуть до українських спецслужб

За інформацією джерел, знайомих із ходом справи, німецька поліція отримала чітке уявлення про хід операції, яку нібито здійснили українські військові під керівництвом тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного.

Розслідування базувалося на даних з оренд човнів, телефонів і камер спостереження. Слідчі видали ордери на арешт трьох українських солдатів спецпідрозділу та чотирьох досвідчених глибоководних водолазів.

Вирішальним доказом стала фотографія з радарного сканера, на якій поліція ідентифікувала обличчя одного з водолазів — завдяки програмі розпізнавання облич. Його профіль швидко знайшли у соцмережах.

Підозрюваних вивезли дипломатами

Одного з водолазів нібито вивезли з Польщі до України в автомобілі з дипломатичними номерами, яким керував український військовий аташе. Уряд України коментувати інцидент відмовився.

Іншого підозрюваного, командира групи, затримали в Італії. Його ідентифікували як Сергія К., 46-річного ветерана СБУ, який воював у Києві на початку російського вторгнення. Його арешту передували кількамісячні пошуки й відстеження маршрутів через Польщу, Чехію та Італію.

Коли Сергія виводили з суду, він підняв три пальці у вигляді українського тризуба, демонструючи солідарність із Батьківщиною. Адвокат заявив, що його клієнт невинний, а навіть якщо діяв — то в рамках військової операції на захист України, отже, має імунітет.

Політичні наслідки для Європи

Тепер, коли справу готують до суду, у Берліні побоюються розколу серед союзників України. Рішення італійського суду щодо екстрадиції Сергія К. може визначити, чи перетвориться справа "Північного потоку" на дипломатичну кризу.

Підрив "Північних потоків" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські газопроводи підірвали у вересні 2022 року. Унаслідок цього було пошкоджено "Північний потік 1", що працював, і "Північний потік 2", який перебував на стадії будівництва. Разом вони мали стати головним маршрутом постачання російського газу в Європу.

В операції підозрюють українців. Нещодавно стало відомо, що українець Сергій Кузнєцов, якого заарештували в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі, оголосив голодування.

Вас також можуть зацікавити новини: