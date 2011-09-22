У Львові офтальмологічне відділення відкриють 1 червня

Львів. 22 вересня. УНІАН. Офтальмологічне відділення Львівської обласної лікарні позалегеневого туберкульозу відкриють 1 червня 2012 року. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час ознайомлення із реконструкцією лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова ОДА Михайло Цимбалюк доручив до кінця жовтня 2011 року влаштувати та запустити в дію опалення, щоб роботи із реконструкції можна було продовжувати із лютого 2012 року.

Михайло Цимбалюк також доручив подбати про належне облаштування інфраструктури прилеглої території, яка також включена у проект.

«У кінці листопада – на початку грудня ви поінформуєте мене про хід використання коштів і з лютого знову приступайте до роботи», - сказав Михайло Цимбалюк, звертаючись до підрядника.

Голова облдержадміністрації також доручив начальнику Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА Сергію Федоренку закріпити за ходом будівництва одного із своїх заступників, котрий зможе корегувати роботу будівельників у відповідності до потреб медиків.

Михайло Цимбалюк наголосив, що із фінансуванням жодних проблем не виникне і додав, що здача об’єкту в експлуатацію буде приурочена до Міжнародного дня захисту дітей – 1 червня 2011 року.

Лікарі подякували голові облдержадміністрації та Кабінету Міністрів України за вчасне фінансування цього об’єкту, адже протягом останніх двох років кошти на проведення реконструкції практично не виділялись.