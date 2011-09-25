Львів. 25 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав працівників машинобудівного комплексу з професійним святом. Про УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

"Упевнений, що високий професіоналізм, відданість справі, творча енергія та віра в успіх і надалі будуть супроводжувати вас у щоденній роботі. Адже завдяки вашим трудовим досягненням машинобудування завжди було і залишається важливою складовою частиною промисловості нашої країни.

Прийміть щиру вдячність, шановні трудівники і ветерани машинобудування, за сумлінну працю, терпіння і наполегливість у підвищенні якості продукції», - йдеться в привітанні.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк від щирого серця побажав працівникам машинобудівного комплексу міцного здоров’я, щастя, щедрої долі та нових вагомих здобутків у розбудові нашої держави.

Нагадаємо, кожного року в четверту неділю вересня в Україні відзначається День машинобудівника. Дата професійного свята працівників машинобудування і приладобудування закріплена указом Президента від 08.09.1993 року.