Львівська ізоляторна компанія відрила нову лінію

Львів. 29 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА взяв участь в урочистому відкритті нової виробничої лінії ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У вітальному слові Михайло Цимбалюк зазначив: «Дуже приємно бути присутнім на виробничому святі. Львівська ізоляторна компанія перейняла найкращі традиції виробництва, що були створені на Львiвському iзоляторному заводі та, водночас, крокує в ногу з часом».

Голова Львівської ОДА також запевнив, що обласна влада і надалі підтримуватиме такі прекрасні проекти, які працюють на благо Львівщини та України вцілому. «Бажаю Вашій компанії продуктивно працювати, хорошого прозорого скла і менше браку», - сказав Михайло Цимбалюк.

На завершення урочистостей Михайло Цимбалюк разом з власником ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» Сергієм Петровим та його генеральним директором Олегом Демидовим взяли участь в перерізанні червоної стрічки, чим офіційно відкрили нову виробничу лінію ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія».