Цимбалюк відвідав підприємство «Італія-Джинс-Груп»

Львів. 29 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 29 вересня у рамках робочої поїздки у Сколівський район відвідав ТзОВ «Італія-Джинс-Груп» та ознайомився із продукцією, котру виробляє підприємство.

Голова облдержадміністрації ознайомився із роботою цеху з пошиття та закрою одежі та оглянув сучасну техніку, яка використовується на підприємстві. Михайло Цимбалюк також поспілкувався із персоналом підприємства.

Губернатор також наголосив, що одяг, котрий шиють на підприємстві у Сколівському районі, високоякісний, тому обласна влада зацікавлена, щоб пропагувати таку продукцію місцевого виробника.

Крім того, за словами Михайла Цимбалюка, підприємство паралельно із роботою проводжує створювати нові робочі місця. На сьогодні, на підприємстві працює 57 осіб із Сколівського та Стрийського районів області.

«Я дам доручення головному управлінню економіки щодо розвитку саме таких підприємств на Львівщині. Влада буде підтримувати подібні підприємства та максимально сприяти у їх роботі», - сказав голова облдержадміністрації.

Також Михайло Цимбалюк повідомив, що обласною владою на підприємстві буде замовлено одяг для дітей-сиріт Львівщини.