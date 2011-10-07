Цимбалюк провів нараду щодо готовності об’єктів до Євро-2012

Львів. 7 жовтня. УНІАН. Сьогодні відбулась виїзна нарада під керівництвом голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка на стадіоні по вул. Стрийській – кільцевій дорозі, «Міжнародному аеропорту «Львів» та тренувальній базі ЛДУФК «Скіф» на вул. Черемшини, 17 з питань завершення будівництва цих об’єктів та підготовки їх до експлуатації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час наради розглянуті проблемні питання будівництва та здачі в експлуатацію цих об’єктів, питання благоустрою площі біля існуючого аеровокзалу Львівського аеропорту, питання транспортно-пішохідного забезпечення стадіону та його готовності до експлуатації, та здачі в експлуатацію стадіону ЛДУФКА «Скіф».

За підсумками наради голова Львівської ОДА дав відповідні доручення генпідрядникам з будівництва стадіону, аеропорту, тренувальної бази ЛДУФК «Скіф» на вул. Черемшини, 17 та зацікавленим службам.