У Львові стартує форум туризму та гостинності
Захід триватиме два дні
Львів. 12 жовтня. УНІАН. Сьогодні розпочинає роботу Львівський міжнародний форум індустрії туризму та гостинності. Про це повідомила начальник управління розвитку туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Гамкало.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Основним завданням цьогорічного Форуму є презентація туристичних продуктів Львівщини до Євро-2012. На ньому будуть представлені кілька тематичних напрямків: туризм, індустрія розваг, готельний і ресторанний бізнес.
У рамках Форуму працюватимуть ХІІ Міжнародна виставка-ярмарок ТурЕКСПО-2011”, V Спеціалізована виставка „Готельний та ресторанний бізнес”, ІV Спеціалізована виставка „Континент розваг”, а також ряд заходів для спеціалістів туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
12 жовтня відбудеться семінар-презентація «Туристичні продукти та об'єкти інфраструктури Львівщини до Євро-2012», де будуть презентовані Путівник придорожньої інфраструктури Львівщини, а також нові можливості стадіону «Арена-Львів» та Міжнародного аеропорту «Львів». На виставці буде представлена велика група спеціалізованих видань України, які працюють у сфері туризму, готельного та розважального бізнесу.
13 жовтня проводитимуться майстер-клас «Гостинна комунікація у ресторані» та конференція «Зміни у законодавстві та адмінреформа. Чого чекати готелям та ресторанам напередодні Євро-2012». Крім того, відбудеться ІІ Конкурс професійних кухарів «ПРОСТО. Їжа без пафосу!», основною метою якого є популяризація здорової, смачної та простої у приготуванні їжі.
Яскравою складовою форуму стануть експозиції „Яворівської іграшки” та „Ляльки-мотанки”, які вирізняються самобутністю та яскравою колористикою, а також автентичний бойківський танець на бочках.
Форум розпочне свою роботу 12 жовтня об 11:00, 13 жовтня о 10:00 та проходитиме у Палаці мистецтв.