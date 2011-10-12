Пустовойтенко: Львівщина має стати туристичним центром

Львів. 12 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович приділяє велику увагу розвитку туризму й постійно наголошує на цьому на усіх нарадах та зустрічах. Львівщина має стати туристичним, лікувальним та спортивним центром нашої держави, а Євро-2012 стане для цього великим поштовхом. Про це 12 жовтня під час урочистого відкриття Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності – 2011 сказав Радник Президента України Валерій Пустовойтенко.

«До Західної України я відношусь із великою постійною повагою. Я у свій час, будучи прем’єр-міністром України, зробив великий подарунок Львівській області та місту Трускавець зокрема - започаткував систему створення спеціальних економічних зон в Україні. Саме завдяки створенню цих зон Трускавець отримав розвиток та поштовх у будівництві нових готелів, які сьогодні працюють у Трускавці», - розповів Валерій Пустовойтенко.

«І я хочу сказати, що Президент України сьогодні як ніколи приділяє велику увагу розвитку туризму», - сказав Радник Президента України.

За його словами, після закінчення підготовки та проведення Євро 2012, а на це потрачені великі інвестиційні кошти, потрібно розвивати Львівщину як туристичний, лікувальний та спортивний центр нашої держави.

«Я переконаний, що нам потрібно будувати такими темпами, адже якби не Євро-2012, то у Львові не було б нового терміналу, злітно-посадкової смуги аеропорту «Львів», а також досі на рівні минулих років працював би Львівський автобусний завод. Тому хочу звернутись до Михайла Михайловича із проханням сьогодні не просто спільно із фахівцями готуватись до Зимової Олімпіади, буде вона чи не буде, а готуватись потрібно обов’язково, а із тим, щоб Львівщина була туристичним та лікувальним центром нашої країни, тому що таких кліматичних умов, як у Львівській області, нема більше ніде в Україні і це потрібно обов’язково використати. Фахівці належного рівня у вас є і ми обов’язково будемо підтримувати розвиток саме цього регіону, щоб люди не їздили до Карлових Вар, а у туристичні та лікувальні центри – Східницю, Трускавець, Моршин, Закарпаття та Івано-Франківщину. Єдності нам усім, адже туристи приїжджають тільки у гарні та політично стабільні країни, а Євро-2012 стане лише поштовхом для розвитку туризму», - сказав Валерій Пустовойтенко.