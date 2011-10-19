Цимбалюк: На реконструкцію театру у Львові треба 650 млн. грн.

Львів. 19 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк оглянув приміщення Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької та провів робочу нараду з обговорення проблемних питань та вироблення узгоджених пропозицій щодо ремонтно-рестравраційних робіт будівлі театру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Генеральний директор театру Андрій Мацяк повідомив голову ОДА про те, що 80% усіх гостроаварійних робіт у театрі виконано і зараз у приміщення театру безпечно знаходитись. За допомогою підсилення фундаменту вдалось зупинити руйнівні процеси, проте вже півтори роки театр не отримав жодної копійки із державного бюджету України.

Андрій Мацяк також поінформував, що проектній організації «Укрдизайнгруп» театр заборгував 2,7 млн. грн. за виготовлення проектно-кошторисної документації. «Ще одне питання, яке сьогодні стоїть – це відселення мешканців, на яке попередньо було передбачено 18 млн грн, проте лише 80% сімей хочуть переселятись із центру міста.

Голова Львівської облдержадміністрації за підсумками наради наголосив, що вже найближчим часом будуть виділені кошти, які заборгував театр перед проектно-кошторисною організацією, яка проводить роботи у будівлі.

«Ми зараз спільно із керівництвом театру, громадськістю міста та області маємо знайти шлях вирішення проблеми театру. Цю проблему ми розглядаємо не тільки у напрямку реконструкції самого театру, а хочемо в першу чергу розглядати збереження театру як колективу, збереження артистичної трупи і головне, щоб ми не втратили ті обличчя, які нині є візитною карткою театру Заньковецької», - сказав голова облдержадміністрації.

Михайло Цимбалюк також наголосив, що сьогодні під час наради «ми усі почали дуже багато сміливих та цікавих пропозицій. Від того, що треба відселяти людей і виділяти 56 нових квартир для людей, які тут живуть тощо, проводити капітальний ремонт, а за цінами 2008 року на це потрібно більше 375 млн грн. Тобто, станом на сьогодні ми виходимо на суму 600-650 млн грн., яка необхідна для того, щоб театр відреставрувати та приймати глядача».

«Другий варіант, який ми почали під час наради, полягає у наступному: справді, за останні 100 років у Львові не збудовано жодного нового театру, тобто нам спільно із міською владою потрібно шукати територію лише у центрі міста і зводити за ці кошти новий сучасний театр, а цей, звичайно, реконструювати та зберігати. Проте буде швидше і можливо, дешевше, збудувати новий, аніж ремонтувати та відновлювати старий. Хоча це приміщення театру Заньковецької має бути збережено як театральний центр, але новий сучасний театр за кошти державного бюджету можна було б збудувати», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА наголосив, що потрібно почекати думки громадськості, небайдужих людей, які є елітою Львівщини та України. «Хай також будуть громадські слухання і лише після того я буду інформувати Президента України Віктора Януковича про те, яке рішення прийняла місцева громада. Можливо, і це була б хороша ідея та пропозиція, щоб на референдумі міста саме його жителі прийняли остаточне рішення – що рекомендувати керівництву держави – чи реконструювати старе приміщення, чи будувати нове. Хотілось би, щоб ми усі не були байдужими до цієї теми, яка вже багато років мучить і Львів, і Львівщину. Ті умови, в яких працюють тут артисти, та ті умови, в яких живуть тут мешканці, є, м’яко кажучи, непристойними для духовного та культурного центру – театру імені Марії Заньковецької», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова облдержадміністрації наголосив, що людям потрібно запропонувати пристойне помешкання у центральній частині міста. «Людей можна зрозуміти і дуже важливо, щоб була врахована їх думка, адже не можна будувати одне, руйнуючи інше. Відносно референдуму, побачимо, як цю ідею сприйме міська влада та громадськість, але я б хотів, щоб він відбувся уже найближчим часом і щоб громада міста показала приклад усій Україні у проведенні подібних референдумів», - додав Михайло Цимбалюк.