Головне завдання – збереження цьогорічних врожаїв, - Цимбалюк

Львів. 24 жовтня. УНІАН. 24 жовтня під час селекторної наради під керівництвом голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка заслухано питання про завершення збирання врожаю, посівної кампанії озимих культур та використання землі під посіви лексу у Львівській області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівсько ОДА.

Михайло Цимбалюк висловив подяку всім аграріям Львівщини за те, що зібрали хороші врожаї і наголосив, що одне з найважливіших завдань – їх збереження. Також важливо забезпечити достатній регіональний запас, особливо для хлібопереробної галузі.

В.о. начальника головного управління АПК Львівської ОДА Михайло Кучеренко доповів про те, що на 21 жовтня 2011 року в господарствах області зернові та зернобобові зібрано на площі 248 тис. гектарів, що складає 96%. Намолочено зерна 906 тис. тонн, при урожайності 36,6 ц/ га. Залишилось зібрати 15,4 тис. гектарів кукурудзи на зерно та 4,3 тис. гектарів сої. Кінцевий валовий збір прогнозується біля 1 мільйона тонн, або це майже на 300 тис. тонн більше минулого року.

Михайло Кучеренко також поінформував що на сьогодні повністю завершено збирання картоплі. З площі 94,8 тис. гектарів зібрано 1,8 млн. тонн, урожайність 192 ц/га це більше до минулого року на 459 тис. тонн або 33 %.

Також завершується збирання пізніх овочевих культур. На площі 23 тис. гектарів зібрано 392 тис. тонн при урожайності 170 центнерів з гектара. Це на рівні минулого року.

Цукрових буряків зібрано 12,3 тис. гектарів або 72%. Накопано 526 тис. тонн, при урожайності 426 центнери з гектара. Це на 192 тис. тонн більше минулого року, або 57% більше.

Озимі зернові посіяні на площі 146 тис. га або 99,7 % до прогнозу. Більшість районів провели посів організовано та в оптимальні терміни.

Підсумовуючи дане питання, в.о. головного управління АПК Львівської ОДА зазначив, що в цілому за поточний рік в агропромисловому виробництві отримано найвищу урожайність за останні 20 років зернових, цукрових буряків, картоплі, що свідчить про високі потенційні можливості грунтів та ефективність сучасних технологій.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк по даному питанні дав відповідні доручення головам районних державних адміністрацій, а саме: провести обстеження стану посівів озимих культур, внести корективи у структуру посівних площ з врахуванням стану посівів озимих зернових та ріпаку, забезпечити підготовку насіння ярих, не нижче ІІ репродукції та формування страхових запасів, а також завершити процес формування до регіональних ресурсів продовольчого зерна у кількостях визначених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 9 вересня 2011 року №918/0/5-11.