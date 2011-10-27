Транспорт до «Арени Львів» обіцяють забезпечити

Львів. 27 жовтня. УНІАН. До стадіону «Арена Львів» у день його урочистого відкриття для глядачів шоу буде організовано рух громадського транспорту. Перевезення львів’ян та гостей міста на час відкриття нового стадіону здійснюватиметься з інтервалом в 5-7 хв. Про це під час прес-конференції заявив начальник управління транспорту та зв’язку Микола Жук.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012».

«Це питання ми також проговорювали зі службою ДАІ. На перехрестях будуть додаткові пости ДАІ, які допоможуть, власне, дотримати нам цей інтервал руху», – зазначив Микола Жук.

За його словами, дістатися безпосередньо нового львівського стадіону на час його відкриття зможуть тільки організовані групи гостей арени, які їхатимуть на автобусах і які матимуть спеціальні перепустки.

«То ж просимо усіх, хто їхатиме на відкриття стадіону, користуватися громадським транспортом. Рух маршрутів, які курсують до ТЦ «Кінг Крос», буде продовжено до 24:00. Крім того, пропонуємо львів’янам сконцентруватися на двох великих трансферних зонах. Перша – це площа Петрушевича. Звідси до автовокзалу курсуватимуть автобуси великої місткості та тролейбуси. Друга – це Сихів, кінопалац ім. Довженка. Звідси до автовокзалу курсуватимуть автобуси», – сказав начальник управління.

Він також пояснив, що від львівського автовокзалу до стадіону буде організований пішохідний рух.