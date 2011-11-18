Костюк: Логістика стадіону «Арена Львів» потребує доопрацювання

Львів. 18 листопада. УНІАН. 17 листопада голова Львівської ОДА Михайло Костюк наголосив на необхідності покращення логістики новозбудованого стадіону «Арена Львів»: «Це прекрасна споруда, але її логістика потребує доопрацювання».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівській ОДА.

Голова Львівської ОДА також зазначив, що необхідно серйозно та планово підійти до вирішення цього питання: «Це стосується і пішохідного сполучення, і трансферу з міста Львова, районів області, столиці та паралельного вантажного трафіку. Дуже відповідальним моментом тут є звільнення основних доріг від пересування вантажного транспорту».

Михайло Костюк звернув увагу, що для комфортності авторозв’язки кільцеву дорогу навколо Львова слід обов’язково підсилити та зробити її європейського типу. Зокрема, голова облдержадміністрації висловив переконання у необхідності обов’язкового збільшення кількості автостоянок на відстані 1-1,5 км від стадіону та утримання від поїздок за власними справами на час проведення матчу.