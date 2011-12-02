На “Шуварі” відкрили новий термінал з морепродуктами

Львів. 2 грудня. УНІАН. Сьогодні прем’єр-міністр України Микола Азаров взяв участь у відкритті терміналу «Риба» та морепродукти на оптовому ринку «Шувар» у Львові.

У заході також взяли участь голова Львівської ОДА Михайло Костюк та міський голова Андрій Садовий.

Прем’єр-міністр України Микола Азарова перерізав символічну стрічку та оглянув приміщення новозбудованого павільйону на оптовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з робочим візитом до Львова прибув прем’єр-міністр України Микола Азаров. Заплановано, що прем’єр ознайомиться з роботою ОСББ «Дружба-2007», роботою корпорації «Енергоресурс-інвест» та з новозбудованим стадіоном «Львів-Арена».