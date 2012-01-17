Костюк проінспектував нову транспортну мережу Львова

Львів. 17 січня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк проінспектував роботу нової транспортної мережі міста Львова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, Михайло Костюк о 7 годині ранку здійснив поїздку з Рясне-2 до приміського вокзалу хордовим маршрутом №49, щоб особисто пересвідчитися у проблемності пересування пасажирів міським транспортом.

Як зазначив голова Львівської облдержадміністрації, вранці на кінцевій зупинці у Рясному-2 було п’ять машин, які не були перевантажені. До приміського вокзалу маршрутка також не була переповнена.

А от щоб дістатися від приміського вокзалу до вулиці Підвальної, голові облдержадміністрації довелося чекати 33 хвилини на радіальний маршрут №2а. Водій маршрутки пояснив запізнення тим, що слизька дорога, а автобус їздить на літніх шинах.

Враженнями від поїздки в маршрутних таксі у Львові Михайло Костюк поділився під час брифінгу з журналістами. Він зауважив, що практично на усіх автобусних зупинках відсутня інформація про нову транспортну мережу, а також маршрутні автобуси не обладнані радіозв’язком.

Голова Львівської облдержадміністрації зазначив, що основний недолік впровадження нової транспортної мережі у Львові – повна відсутність інформаційної кампанії серед мешканців міста і додав, що у Львові працюватимуть 8 мобільних груп, які вивчатимуть роботу транспортної мережі.

Нагадаємо, голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк 12 січня під час брифінгу за підсумками наради з проблемних питань організації пасажирських перевезень на міських маршрутах м. Львова, повідомив, що 17 січня особисто проїдеться у львівських маршрутних таксі, щоб особисто переконатися у проблемних питаннях нової транспортної мережі.