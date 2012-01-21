У Львові з маршруту викрали тролейбус

Львів. 21 січня. УНІАН. У Львові двоє молодиків з вулиці Стрийської викрали тролейбус марки «ЛАЗ», який рухався за маршрутом №5.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 20 січня, близько 21.30, до райвідділу міліції міста Львова із заявою про крадіжку звернувся 49-річний місцевий житель, водій тролейбуса марки «ЛАЗ» №103, який рухався за маршрутом №5.

Чоловік повідомив, що двоє невідомих викрали цей транспортний засіб, який належить Львівському комунальному підприємству «Львівелектротранс», з вулиці Стрийської, 109.

За «гарячими» слідами правоохоронці виявили та затримали викрадачів тролейбуса. Ними виявилися двоє львів’ян, 21-річний та 23-річний мешканці вулиці Стрийської (сусіди).

Правопорушників доставлено у райвідділ міліції міста Львова для проведення подальшої перевірки.

За останні 10 троків у Львові вже викрадали тролейбус і трамвай, - інформує прес-служба.