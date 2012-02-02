Львів. 2 лютого. УНІАН. Львівські бабаки Мишко та Маруся прогнозуватимуть весну 15 лютого.

Як повідомив УНІАН директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович, цього року бабаків Мишка та Марусю будитимуть 15 лютого, на свято Стрітення Господнього.

«Цього року ми традиційно будитимемо бабаків Мишка та Марусю на свято Стрітення – 15 лютого. Минулого року також 15 лютого наші бабаки напрогнозували пізню весну і це справдилося», - розповів Ігор Антахович.

Він також відмітив, що 2 лютого в Америці та Канаді традиційно відзначають День бабака, оскільки саме цього дня за католицьким календарем Стрітення, «тоді як в Україні ми живемо за православним календарем і, відповідно, Стрітення у православних 15 лютого».

Він також відмітив, що прогноз бабаків 15 лютого щодо настання весни буде значно точнішим, ніж прогноз 2 лютого.

Львівському бабаку Мишку вже 5 років, бабаку Марусі 3 роки.



Довідка УНІАН. У народі існує прикмета: якщо бабак, вилізши зі свого будиночка, побачить свою тінь (якщо надворі буде сонячно), то весна буде пізньою. Прикмети святкування Дня бабака збігаються з традиційним українським святом Стрітення Господнього. У народі цей день ще називають Зимобором, коли «зима з весною стрічається та силами міряються, кому ще панувати».