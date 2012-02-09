У Львові через обрив контактної лінії зупинилися трамваї

Львів. 9 лютого. УНІАН. У Львові через обрив контактної лінії, що стався сьогодні вранці, не курсують трамваї.

Як повідомили УНІАН в ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку з обривом трамвайної лінії на пл. І.Франка, зараз не курують трамваї №1, 3, 4, 5, 6, 9.

«На площі І.Франка стався обрив трамвайної лінії. Зараз наші працівники привезли більш як 40 м дроту і лінію будуть замінювати. Відтак, зараз не курсують трамваї №1, 3, 4, 5, 6, 9. Плануємо завершити роботи і відновити рух електротранспорту», - повідомив заступник директора ЛКП «Львівелектротранс» Олег БІЛОКУРИЙ.