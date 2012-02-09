У Львові під час затримання злочинця поранено міліціонера
12:42, 09 лютого 2012Львів
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Зловмисника затримано
Львів. 9 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові під час затримання чоловіка, підозрюваного у нанесенні ножових поранень львів’янину, було поранено працівника міліції.
Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, сьогодні до правоохоронців звернувся мешканець Львова, який повідомив, що невідомий чоловік завдав йому ножових поранень і втік.
Вжитими оперативними заходами, підозрюваного у нанесенні поранень чоловікові було встановлено вже через 15 хвилин. Під час того, як працівники міліції намагалися затримати зловмисника – він завдав ножове поранення в обличчя одному з працівників міліції.
Зловмисника затримано.
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