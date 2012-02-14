На Львівщині службовці корпорації привласнили 2,6 млн. грн.

Київ. 14 лютого. УНІАН. На Львівщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб корпорації, товариства з обмеженою відповідальністю та приватного підприємства.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, установлено, що у 2010 році зазначені службовці привласнили 2,6 млн. грн. іноземної фірми, виділених для компенсації втрат сільського виробництва внаслідок зміни цільового призначення земельних ділянок (загальна площа 35,2 га).

За даним фактом слідчим управлінням ГУМВС в області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.