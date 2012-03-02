На Львівщині гробокопачі знайшли на цвинтарі мінометну міну

Львів. 2 березня. УНІАН. На Львівщині гробокопачі одного з сільських цвинтарів, копаючи яму, знайшли мінометну міну часів війни.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 1 березня надійшло повідомлення, що в с. Стрілки Старосамбірського району під час земляних робіт на місцевому цвинтарі виявлено предмет зовні схожий на мінометну міну часів Великої Вітчизняної війни.

По факту виявлення боєприпасу повідомлено правоохоронні органи, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування МНС на вилучення та знешкодження боєприпасу.

З початку року на території області виявлено 18 вибухонебезпечних предметів в 11 місцях (знешкоджено 16 боєприпасів).

