У Львові Кличків звинуватили у вбивстві

Львів. 2 березня. УНІАН. Сьогодні, 2 березня, зранку у центральній частині Львова з'явилися трафаретні малюнки із написом "Кличко, ти вбиваєш людей! Алкоголь – геноцид нації" та зображенням чоловіка схожим на Кличків.



Малюнки розташовані на вулиці Зеленій, Князя Романа та Галицькій.

За розміром вони трохи більші формату А4. Крім мускулистого чоловіка на малюнку також присутня перекреслена пляшка схожа на пивну.

Під малюнком знаходиться посилання на сайт "opir.info". проте поки на сайті немає жодної інформації щодо цих малюнків.

Зв'язатися із Кличками не вдалося, адже сьогодні вони уже у Дюссельдорфі готуються до завтрашнього бою Володимира (IBF, IBO і WBO) із Жан-Марком Момреком.

"Клички завжди пропагували здоровий спосіб життя, - заявив прес-секретар Львівської обласної організації партії "УДАР" Анатолій Шалаєв. – Вони міжнародні волонтери до Євро-2012, і чернігівське – це теж спонсор Євро. Можливо там були якісь домовленості, хоча особисто я сам давно не бачив уже по телевізору реклами цієї торгової марки разом із Кличками."

Нагадаємо, що раніше на українських телеканалах часто повторювали рекламу пива "Чернігівського" за участю Братів Кличків. Зараз Клички рекламують німецьке пиво "Warsteiner".

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