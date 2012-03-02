В Україні почали по-новому реєструвати машини

Київ. 2 березня. УНІАН. В лютому поточного року набули чинності зміни у порядку державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів.

"Відтепер, для реєстрації чи перереєстрації транспорту не потрібні документи, що підтверджують оцінку їх вартості", - розповіла юрист Марина Саєнко.

Нововведенням також стало те, що під час проведення державної реєстрації та зняття з обліку транспортного засобу огляду не підлягають нові машини, які не зареєстровані підрозділами ДАІ.

Якщо транспортні засоби перебували в експлуатації за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов'язковим є подання до підрозділів ДАІ реєстраційних або прирівняних до них документів такої держави, але тепер на цих документах не ставиться відмітка про зняття їх з обліку.

У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) зняття з обліку транспортного засобу проводиться після видачі нового свідоцтва про реєстрацію, крім випадків зняття з обліку транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину.

ТСН