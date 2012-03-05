У Дрогобичі у підвал провалився магазин фототехніки

Львів. 5 березня. УНІАН. У Дрогобичі Львівської області магазин фототехніки провалився у підвал.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС у Львівській області, інцидент стався близько 23.00 у центрі міста: на першому поверсі двоповерхового житлового будинку у магазині «Фото-Квеллі» провалилась підлога на площі 15 кв. м глибиною до 2 м. У провал потрапила частина обладнання магазину.

Загиблих і травмованих немає.