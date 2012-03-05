У Львові громадяни РФ обрали президентом Путіна

Львів. 5 березня. УНІАН. На виборчій дільниці в Генеральному консульстві РФ у Львові перемогу на виборах Президента Росії отримав Володимир Путін.

Як повідомив УНІАН Генеральний консул РФ у Львові Олег Астахов, за чинного Прем’єр-міністра Росії Володимира Путіна проголосували 65,5 відсотка виборців.

За підприємця Михайла Прохорова проголосувало 19,3 відсотка, за лідера КПРФ Геннадія Зюганова проголосувало 10,4 відсотка, за лідера партії «Справедливая Россия» Сергія Миронова – 2,3 відсотка, а найменшу кількість голосів отримав лідер ЛДПР Володимир Жириновський – 2 відсотки голосів виборців, - розповів Олег Астахов.

Також Олег Астахов відмітив високу активність виборців.

«4 березня проголосувало 9 відсотків виборців, які стоять на консульському обліку, тоді як під час попередніх виборів участь в голосуванні брало не більше 3 відсотків громадян Росії, які стоять на консульському обліку», - зазначив Генконсул.

Він також зауважив, що процес голосування у Львові відбувся без супроводу протестних акцій.

«Жодних інцидентів не відбулося. Голосування пройшло спокійно, без протестних акцій біля виборчих дільниць. Вдячний всім органам місцевої влади і правоохоронцям за допомогу в організації виборів і забезпеченні правопорядку», - наголосив Олег Астахов.

На обліку в Генконсульстві РФ у Львові перебувають майже 8000 громадян Росії.