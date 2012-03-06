У Львові розпочалися військові навчання «Репід Трайдент-2012»

Київ. 6 березня. УНІАН. Сьогодні в Академії Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного розпочався черговий етап підготовки до проведення у липні поточного року українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ “Репід Трайдент – 2012”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, конференція відбувається у відповідності до переліку заходів міжнародного співробітництва Збройних Сил України на лютий – березень 2012 року. У заходах братимуть участь близько 80 військовослужбовців та цивільних фахівців оборонних відомств України та Сполучених Штатів.

Упродовж цього тижня представники Командування Сухопутних військ та 8-го армійського корпусу СВ ЗС України разом із колегами з командування сухопутних військ ЗС США у Європі працюватимуть над розробкою оперативного наказу, який регламентуватиме практичний хід навчань.

З 6 по 10 березня триватиме обговорення кількості фахівців та військових підрозділів, які залучатимуться до командно-штабної та польової фаз навчань. Також визначатиметься структура багатонаціональних штабів та підрозділів, які створюватимуться на період проведення навчань з метою підготовки українських військовослужбовців до спільних дій разом з іноземними колегами.

Нагадаємо, що у відповідності до “легенди” навчань “Репід Трайдент – 2012” їх учасники відтворюватимуть ситуації, з якими стикалися американські військовослужбовці, що входили до складу контингенту коаліційних сил у провінції Кандагар в Афганістані. Умовно навчання будуть розділені на дві частини. У перший тиждень відбуватиметься командно-штабне тренування, у другий – ротне тактичне навчання.

Наступного тижня, з 12 до 16 березня, на базі Академії Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного відбудеться головна плануюча конференція щодо проведення українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ “Репід Трайдент – 2012”. Під час заходу делегації 15 країн-учасниць мають остаточно завершити обговорення Угоди про підтримку навчання “Репід Трайдент – 2012” та визначитись із усіма аспектами планування та забезпечення заходу міжнародного військового співробітництва у липні цього року.

Українсько-американське навчання серії “Репід Трайдент” є продовженням навчань “Щит миру”, розпочатих у 1994 році.