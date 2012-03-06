У Львові завершили психіатричну експертизу Доктора Пі

Львів. 6 березня. УНІАН. Андрія СЛЮСАРЧУКА, відомого як „Доктор Пі”, перевели із львівської обласної психіатричної лікарні, де він з 2 лютого проходив судово-медичну психіатричну експертизу, до львівського СІЗО, в якому він утримується за рішенням суду з листопада 2011 року.

Про це сьогодні УНІАН повідомив речник Управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області Мирослав ДЕМКІВ.

Він зазначив, що А.СЛЮСАРЧУКА 2 лютого за рішенням суду було направлено до психіатричної лікарні для проведення судово-медичної психіатричної експертизи.

1 березня А.СЛЮСАРЧУКА повернули до СІЗО після проведення психіатричної експертизи.

“Експертизу закінчено. СЛЮСАРЧУКА повернули до тієї ж камери у СІЗО, де він перебував до обстеження”, - сказав М.ДЕМКІВ.

Водночас він відмовився оприлюднити результати експертизи.

„Результати судово-медичної психіатричної експертизи надійшли до СІЗО, однак ні розголошувати, ні коментувати їх ми не маємо права. Результати експертизи будуть долучені до матеріалів справи. СЛЮСАРЧУК перебуває в тій самій камері, в якій перебував до обстеження. В камері він знаходиться не один. Кількість осіб, які з ним знаходяться в камері, ми не повідомляємо”, - зауважив М.ДЕМКІВ.

У львівській обласній клінічній психіатричній лікарні кореспондента УНІАН також відмовилися надати інформацію щодо результатів проведеної експертизи А.СЛЮСАРЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, А.СЛЮСАРЧУКА звинувачують в підробленні дипломів про закінчення низки вищих навчальних закладів, зокрема й російського медичного університету.

Кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.СЛЮСАРЧУКА, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і проводив обчислення з числами астрономічного розміру. А.СЛЮСАРЧУК також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.СЛЮСАРЧУК став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Экспресс» з`ясувалося, що А.СЛЮСАРЧУК - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вишу, ні вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Стосовно А.СЛЮСАРЧУКА львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.

16 січня 2012 року А.СЛЮСАРЧУКУ суд продовжив строк утримання у Львівському СІЗО ще на два місяці – до 14 березня.