Професор із США читатиме курс для істориків УКУ

Львів. 6 березня. УНІАН. Курс «Вибрані проблеми історії Церкви» для істориків-магістрів УКУ протягом березня читатиме відомий історик та американський дослідник, гостьовий професор Українського католицького університету Марта Богачевська-Хом’як, повідомили УНІАН у прес-службі УКУ.

В основу курсу покладено наукову біографію греко-католицького митрополита Філадельфійського Константина Богачевського (1884-1961), книгу про якого Марта Богачевська-Хом’як готує до друку. Також у межах візиту до Університету 6 березня о 16:00 професор виголосить доповідь на науковому семінарі «За кулісами Ватикану: номінація перших єпископів і проблема єдності українських греко-католиків у США».

«Митрополит Константин Богачевський – це цікава постать, крізь призму біографії якого можна розкрити дуже цікаву палітру тем, пов’язаних з історією Церкви, інтелігенції, політики та загалом духовно-культурного життя в Галичині та Північній Америці», – зазначила професор.

У курсі «Вибрані проблеми історії Церкви» історик також торкнеться теми взаємин між Церквою та українською громадою в США. На основі вивчення нових джерел з архівних збірок США, України, Польщі та Ватикану, Марта Богачевська-Хом’як розповість про розвиток Української Греко-Католицької Церкви в Галичині та Північній Америці.

Історик, проректор з наукової роботи УКУ Олег Турій наголосив, що такий курс є доброю нагодою для студентів-істориків глибше познайомитися із специфічними темами з ділянки історії Церкви, релігійного та духовного життя: «В УКУ ми маємо унікальну нагоду поєднати підходи, які характерні для загальної світської історичної науки з богословськими науковими підходами».

Довідка.

Марта Богачевська-Хом’як (24 червня 1938, Сокаль) — історик, громадська діячка. Наукові праці стосуються української та російської історії. Доктор філософських наук (1968), професор (1972). Член НТШ.

Наприкінці 1940-х рр. разом з родиною виїхала до США. Закінчила Пенсильванський університет у Філадельфії (1960). У 1964—1986 працювала викладачем, а згодом — професор історії в університетах Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Вашинґтона та в Гарвардському університеті.

1976—1977 — на науковій роботі в Польщі. 1986—1999 працювала над програмою дослідництва засобів у Національному фонді сприяння гуманітарним наукам у Вашинґтоні. Одночасно викладала курси історії України та Російської імперії у Вашинґтонському університеті. 1992—1993 читала курс у Київському Університеті за програмою ім. Фулбрайта, лекції у Києво-Могилянській академії (1997—1998). 6 місяців працювала в архівах Москви, Києва, Львова, Варшави та Праги за програмою наукового обміну між США і СРСР, збираючи матеріали для книжки про український жіночий рух. Від 1999 — директор програми ім. Фулбрайта в Києві.