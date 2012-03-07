У центрі Львова «накрили» підпільне казино

Львів. 7 березня. УНІАН. У центрі Львова податкова міліція викрила діяльність підпільного казино.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПС у Львівській області, у підпільному казино було виявлено та вилучено 8 столів для гри в покер та „Блек Джек”, рулетку, фішки різних номіналів на суму в 1 млн. грн. та іншу техніку для здійснення азартних ігор.

Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає близько півтора мільйона гривень.

За словами начальника податкової міліції Львівщини Руслана Плюща, на момент перевірки в казино знаходились адміністратор, касири, круп’є, бармени, обслуговуючий персонал, охоронці та особи, які користувались послугами цього клубу.

За цим фактом проводиться перевірка в рамках кримінально-процесуального законодавства України.