У Польщі викрили банду, яка торгувала українками

У польському місці Тарнув виявлено злочинне угрупування, яке змушувало до проституції кілька десятків українок, переважно – з Львівщини. Справу розслідують Центральне слідче бюро польського міста Жешув і прокуратура Львівської області.

Як повідомляє польське видання Gazeta Wyborcza, польські сутенери, яким допомагала українка, їздили по селах Львівщини, пропонували молодим дівчатам роботу танцюристок в Польщі. Для прикриття сутенери організували в Польщі офіційну підприємницьку діяльність, а також легалізували перебування українок на польській території. Насправді ж у дівчат забирали паспорти і змушували надавати сексуальні послуги в орендованому приміщенні. Послуги при цьому коштували від 100 до 200 польських злотих.

Для того, аби дівчата не мали можливості обманювати сутенерів, останні обладнали приміщення камерами, завдяки чому фіксували кількість клієнтів. До «непокірних» дівчат застосовували фінансові покарання. Як наголошує польське видання, деякі з українок були змушені надавати сексуальні послуги протягом декількох років.

«Слідством встановлено, що сутенери могли отримати 5,5 млн злотих. На нашу думку, вони зробили з чужої біди постійне джерело доходів», - пояснила у коментарі для GW прокурор Поточек-Бара.

За висновками прокуратури, суд уже заарештував на три місяці Катаржину М. і Роберта Л., яких звинувачують у торгівлі людьми, а також чотирьох інших осіб (двох жінок і двох чоловіків), які допомагали схиляти дівчат до проституції. Своєю чергою львівська прокуратура звинуватила українку, яка допомагала польському угрупуванню вербувати дівчат.

У матеріалі наголошується, що йдеться про одну з найбільших справ щодо торгівлі людьми за останні роки на півдні Польщі.

ZAXID.NET