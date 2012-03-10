Львівський цирк після пожежі відновлює вистави

Львів. 10 березня. УНІАН. Сьогодні у Львівському цирку вперше після пожежі відновлюються вистави.

Як передає кореспондент УНІАН, 10 березня – прем’єра-відкриття цирку програмою «Караван Європи» в якій буде задіяно понад 50 тварин.

Прем’єрний показ вистави, в якій братиме участь група екзотичних тварин, розпочинається о 16.00. Вартість квитків від 30 до 120 гривень.

Як повідомляв УНІАН, вночі, 23 березня 2011 року, у Львові горіла будівля цирку, що розташована на вулиці Городоцькій у старовинній частині міста неподалік Собору Святого Юра. Вогонь повністю знищив купол цирку. Пожежі було присвоєно третій, найвищий ступень складності. Жертв і потерпілих не було. На місці події працювало 22 одиниці техніки та 108 осіб особового складу МНС. Причиною пожежі стало займання у пультовій електроосвітлення манежу. Вогнем повністю знищено купол цирку.

Львівський цирк побудований 1958 року.